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Erzurum Belediye Başkanı Kayserispor’u ziyaret etti

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kayserispor’u ziyaret etti. Sekmen’i Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir ile Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

Erzurum Belediye Başkanı Kayserispor’u ziyaret etti

Kayserispor Erzurum Kampı’nda hazırlıklarına devam ederken, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen’i, Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir ile Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile sohbetin ardından Sekmen’e tatlı ikram edildi. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet sekmen, klübe 2018 – 2019 Spor Toto Süper Lig sezonunda başarılar diledi.

Haber: Ekrem Nazlı
 

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