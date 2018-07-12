Kayserispor Erzurum Kampı’nda hazırlıklarına devam ederken, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen’i, Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir ile Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile sohbetin ardından Sekmen’e tatlı ikram edildi. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet sekmen, klübe 2018 – 2019 Spor Toto Süper Lig sezonunda başarılar diledi.
Haber: Ekrem Nazlı
Erzurum Belediye Başkanı Kayserispor’u ziyaret etti
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kayserispor’u ziyaret etti. Sekmen’i Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir ile Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.
12 Temmuz 2018 Perşembe 09:36
Kayserispor Erzurum Kampı’nda hazırlıklarına devam ederken, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen’i, Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir ile Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.