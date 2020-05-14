Erzurumspor’a ve Giresunspor’a geçmiş olsun mesajı

TFF 1.Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor Kulüplerinde yapılan korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinden ardından birçok kulüp her iki kulübe geçmiş olsun mesajı yayımladı. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hem Büyükşehir Belediye Erzurumspor hem de Giresunspor’da Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına, teknik heyetlerine ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağınıza inancımız tam” denildi.





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