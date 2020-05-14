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Erzurumspor’a ve Giresunspor’a geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor’a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Erzurumspor’a ve Giresunspor’a geçmiş olsun mesajı

TFF 1.Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor Kulüplerinde yapılan korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinden ardından birçok kulüp her iki kulübe geçmiş olsun mesajı yayımladı. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hem Büyükşehir Belediye Erzurumspor hem de Giresunspor’da Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına, teknik heyetlerine ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağınıza inancımız tam” denildi.


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İHA

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