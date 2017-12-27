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Eski başkan Ziya Eren’e suç duyurusu

TFF 3. Lig temsilcimiz Kayseri Erciyesspor Kulübü avukatı tarafından, eski başkan Ziya Eren hakkında ‘hırsızlık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bedelsiz senet kullanma’, ‘zimmet’ ve ‘görevi kötüye kullanma iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Eski başkan Ziya Eren’e suç duyurusu
Kayseri Erciyes Spor Kulübü Başkanlığı vekili avukat Özgür Aslan tarafından 25 Aralık’ta 2016 ve 2017 yılları arasında eski kulüp başkanı Ziya Eren, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na 5 suçtan şikayet edildi.

Av. Özgür Aslan ayrıca Ziya Eren’in kulüp başkanı iken kulübü kendisine 10.000.000 TL bedelli bono düzenleyerek, kulübe karşı icra takibi başlattığını, yönetim kurulunda olduğu döneme ait karar defterlerini kulübe iade etmediği ve karar defterinin ortadan kaybolduğunu, bu konulara ilişkin de Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulduğunu ve soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.
İHA
 
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