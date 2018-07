Eskişehirspor'dan imza şov

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı. Düzenlenen tören ile; 31 yaşındaki orta saha Cristian Tenase 2 yıl, 27 yaşındaki orta saha İbrahim Sissoko 1 yıl, 21 yaşındaki orta saha Emre Can Atila Konyaspor'dan 1 yıllığına kiralık, 29 yaşındaki sol açık Ferhat Kiraz 2 yıl, 21 yaşındaki kendi altyapısından yetiştirdiği ön libero Furgan Bolat 3 yıl, 26 yaşındaki orta saha Kamal İssah 1+1 yıl, 29 yaşındaki orta saha Kerim Avcı 3 yıl ve 22 yaşındaki orta saha Jesse Tamunobaraboye Sekidika 2 yıl Eskişehirspor'a imza attı.



"Yolun sonu şampiyonluk olacak"

İmza töreninde konuşan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, "Bilindiği gibi 2028-2019 futbol sezonuna tek hedefi şampiyonluk olarak çıkan Eskişehirspor var. Biz büyük camiayız ve Anadolu futbolunun her dönem önderiyiz, bu yıl da bu devam edecek. Önceden de söylemiştim, biz iyi oyuncuları alacağız. Bize fayda sağlayacak arkadaşlar bizimle beraber olacak. Bunun sonu inşallah Süper Lig olacak. Biz orada da hedefsiz olmayız, yine orada da hedef koyacağız. Geleceği de planlayarak bu sezon yola çıkıyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz, bu şampiyonluklar böyle geliyor. İlk defa bunu yaşamıyoruz. İnşallah 7 gün 7 gece şampiyonluğu kutlayacağız. Geçmiş dönemdeki alacaklarında bize yardımcı olan Sissoko'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Takımımız kampa gidiyor 4 tane hazırlık maçı var. Hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. İnşallah forvet konusunda da sizlere müjdeli haberler vereceğiz" dedi.



Cristian Tenase kimdir?

1987 doğumlu 31 yaşındaki Rumen oyuncu, Arges Pitesti takımında futbola başladıktan sonra CS Mioveni takımına transfer oldu. 6 Ağustos 2009'da Steaua Bükreş ile sözleşme imzalayan Tenase, ilk resmi golünü Interna?ional Curtea de Arge?'e karşı kazanılan maçta kaydetti. Kulüpteki son sezonunda takımının kaptanı ve en önemli oyuncusu oldu. Başarılı orta saha oyuncusu 6 yıllık Steaua Bükreş kariyerinden sonra 2 yıllığına Çin kulübü Tianjin Teda'ya 700 bin euro karşılığında transfer oldu. 1 yıl sonra Sivasspor'a bedelsiz olarak 3 yıllığına transfer olan Tenase, 2016/17 sezonu için Süper Lig'in yeni takımlarından Kardemir Karabükspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli takım kariyerinde 27 maça çıkan başarılı Rumen oyuncu, toplamda 5 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yılı FCS Bucuresti takımında geçiren Tenase, Eskişehirspor ile yeni sözleşme imzaladı.





İbrahim Sissoko kimdir?

1991 yılında doğan 27 yaşındaki oyuncu, 2006 yılında Cissé Institut Football Club takımında futbola başladı. 2010 yılında Académica takımına transfer olan Sissoko, o sezon profesyonel olarak maçlara çıktı. Ocak 2012'de Alman ekibi Wolfsburg'a 1.5 milyon Euro bedel ile serbest kalır maddesini kullanarak transfer oldu. A Takım'da düşünülmeyen Sissoko, Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralık olarak gitti. Bu takım ile 28 lig maçına çıktı, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Sissoko, 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında da forma giydi. Sezon sonunda takımın antrenörü Jesualdo Ferreira tarafından beğenilip bonservisi alınmak istense de kulübü olumsuz yanıt verdi. Temmuz 2013'te Saint-Etienne'e kiralandı. Sezonun ilk yarısında 4 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı. 2013-14 sezonunun 2. yarısında ise İspanya 2. Ligi ekiplerinden RC Deportivo de La Corua takımına kiralandı. O sezon 16 lig maçına çıkan Sissoko, 1 gol atıp 1 asist yaptı. 2014-15 sezonu öncesinde VfL Wolfsburg'a dönen Sissoko, transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala Süper Lig ekibi Eskişehirspor ile bonservis bedeli ödenmeden 3 yıllık sözleşme imzaladı. 8 Temmuz 2015 tarihinde Konyaspor İbrahim Sissoko ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, 9 maça çıkan başarılı oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı. 2017/18 sezonunu Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Doxa'da geçiren Sissoko, 21 maçta forma giydi.



Ferhat Kiraz kimdir?

Konya doğumlu 29 yaşındaki sol açık Ferhat Kiraz, Konya Demirspor altyapısında futbola başladı. 16 yaşında Gençlerbirliği B Genç takımına giden Kiraz, 1 hafta kadar oynadıktan sonra Metin Diyadin'in çalıştırdığı PAF takıma alındı. Yaklaşık 1 sezon PAF takımda oynadıktan sonra 2006 Mart ayında Gençlerbirliği A Takımına geçti. Haziran 2006'da Hollanda'da düzenlenen turnuvaya Gençlerbirliği'nin 17 yaş altı takımında katıldı ve turnuvanın en değerli futbolcusu seçildi. 2010-11 sezonun başında 1. Lig takımı Boluspor'a transfer oldu. Buradaki ilk sezonununda uyum sorunu yaşamadan kendine ilk 11'de yer edindi ve sezon boyunca 31 lig karşılaşmasında kaydettiği 12 golle hem takımının en golcü futbolcusu oldu. Bunun üzerine birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde bulunsa da, kulübü başka bir ekibe göndermedi. Orta sahanın her iki kanadında hücuma dönük olarak görev yapan Ferhat, adam eksiltme konusundaki becerisi, hızlı koşuları ve kanat oyuncusu olmasına rağmen golcü özellikleriyle dikkat çekmektedir. Ferhat, 2012-2013 transfer döneminde Süper lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer olmuştur.

2014-15 sezonu ortasına kadar 58 maçta 8 gol atan Ferhat, o sezon İbrahim Öztürk ile kadro dışı bırakıldı ve devre arasında Kasımpaşa SK'ne transfer oldu. Yeni Malatyaspor ve Akaragücü formalarını terleten Ferhat Kiraz, bugün Eskişehirspor'a imza attı.



Jesse Tamunobaraboye Sekidika kimdir?

1996 tarihinde doğan Sekidika, Leicestershire merkezli özel yatılı okulu Brooke House College'da oynadı. Stoke City'de 2013 Keele Kupası'nda hayranlık uyandıran Jesse, Manchester United gözlemcilerinin dikkatini çekti. 2014–15 sezonunun son günlerinde gençlik takımı için Portekizli kulüp SL Benfica'ya transfer oldu. Benfica'nın çeyrek finale ulaştığı 2014-15 UEFA Gençlik Ligi'nde oynayan Jesse, 2014-15 Portekiz Gençlik Ligi'nin ikinci yarısında 6 karşılaşmada forma giyerek 1 gol attı. Haziran 2015'te Benfica ile sözleşmesi sona eren Jesse; Marítimo, Viking FK ve AIK takımlarının transfer radarına girdi. 2015-16 sezonunda Sırp 1. Ligi'nde oynadığı Napredak takımı şampiyon oldu. Jesse, önümüzdeki dönem için Eskişehirspor formasını terletecek.