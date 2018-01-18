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EURO 2024 için logo tanıtımı yarın

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 EURO 2024 için logo ve slogan tanıtım toplantısı, yarın İstanbul'da düzenlenecek.

EURO 2024 için logo tanıtımı yarın
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak logo ve slogan tanıtım toplantısı, saat 10.00'da başlayacak.
Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri ile A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katılacak.
Toplantıda, Türkiye'nin adaylık süreci de anlatılacak.
(tff.org)
 
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