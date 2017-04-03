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EuroCup’ta final heyecanı başlıyor

EuroCup Women 2016-2017 sezonu final etabı ilk maçında yarın evinde Yakın Doğu Üniversitesi’ni ağırlayacak olan Bellona AGÜ Spor, avantajlı bir skorla ayrılmayı planlıyor.

EuroCup’ta final heyecanı başlıyor
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Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi takımlarının karşı karşıya geleceği finalin ilk ayağı yarın saat 19.00’da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanacak.
Takımlar rövanş mücadelesi için 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.30’da İstanbul’da Caferağa Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Tarihinde 3. kez Avrupa Kupası finalinde yer alacak Bellona AGÜ Spor ile ilk kez finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki finalden galip ayrılan taraf aynı zamanda ilk Avrupa Şampiyonluğunu da yaşayacak.
Kurum Haberi
 
 

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EurocupFİNALKayseri
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