EuroCup’ta rakiplerimiz belli oldu

Ülkemizi EuroCup’ta temsil edecek kırmızı-beyazlı ekibimiz kupanın grup aşamasında E Grubu’nda yer alacak.

Grupta, Kayseri ekibinin yanı sıra, bir diğer Türk temsilcisi İstanbul Üniversitesi ve Polonya ekibi Sleza Wroclaw ile birlikte Basket 90 Gdynia (Polonya) – Spartak Noginsk (Rusya) eşleşmesinde turu geçen takım yer alacak.

10 grupta 40 takımın mücadele edeceği turnuva 12 Ekim günü oynanacak ilk hafta maçları ile başlayacak.

Kurum Haberi