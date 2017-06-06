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Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan gönderdi

Arda Turan ile Bilal Meşe arasında yaşanan kavganın ardından Fatih Terim, yıldız futbolcuyu kamptan gönderme kararı aldı.

Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan gönderdi
Arda Turan ile Bilal Meşe arasında yaşanan kavganın ardından Fatih Terim, yıldız futbolcuyu kamptan gönderme kararı aldı.
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