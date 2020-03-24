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Fatih Terim'den iyi haber

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in genel durumunun iyi olduğu, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı açıklandı.

Fatih Terim'den iyi haber

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın ardından korona virüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim'in genel durumunun iyi olduğu açıklandı. Terim'in tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.
 

İHA

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