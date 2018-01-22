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Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası istifa edecek

Fatih Terim, kulüpte başkanın değişmesi nedeniyle Kayserispor maçı sonrası usulen istifasını verecek. Yeni başkan Mustafa Cengiz de daha önce Terim'le çalışmak istediğini söylemişti.

Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası istifa edecek

Dursun Özbek'in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, imzayı 20 Ocak'a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti. Tecrübeli hocanın, usulen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi.

Dursun Özbek'in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, imzayı 20 Ocak'a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti.

Özbek seçimi kaybedip, Mustafa Cengiz başkanlık koltuğuna oturunca gözler Terim'e çevrildi.

MUSTAFA CENGİZ DE FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Tecrübeli hocanın, usulen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi. Cengiz ise adaylığını açıkladığı ilk gün Fatih Terim'le çalışmak istediğini söylemişti. (son dakika.com)

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Fatih TerimMustafa CengizKayserisporGalatasaray
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