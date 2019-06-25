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Fatih Yurt, "Maç değil futbolcu kazanmak istiyoruz"

Doğru ve kaliteli futbol eğitimi vererek Kayseri’den futbolcu yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Fatih Yurt Spor Kulübü, U-11 ve U-12 takımlarıyla katıldığı yerel lige renk kattı. Teknik kapasiteleri ve temel futbol bilgileri ile dikkat çeken FYSK’lı futbolcular, büyük beğeni topladı.

Fatih Yurt, "Maç değil futbolcu kazanmak istiyoruz"

Katıldıkları turnuvayı değerlendiren kulüp Teknik Direktörü Fatih Yurt, kazanmak veya kaybetmekten çok, çocukların edindikleri futbol bilgisini doğru şekilde sahaya yansıtıp yansıtmadıklarını ölçmenin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bu şehrin çocuklarına doğru ve kaliteli futbol eğitimi vererek Kayseri’den futbolcu yetiştirmek amacıyla yola çıktık. Bu kapsamda Fatih Yurt Futbol Akademisi olarak 1 yıldır çocuklara futbol eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız haftada 2-3 gün antrenmanlara geliyorlar. Bunun yanısıra bu tür turnuvalara katılarak çocuklarımızın maç tecrübesi kazanmalarını ve de antrenmanda edindikleri bilgi ve becerileri sahada ne kadar uygulayabildiklerini ölçmek istiyoruz” dedi.

“DEPLASMAN TECRÜBESİ KAZANDIRIYORUZ”
Çocuklara daha bu yaş gruplarında her türlü bilgi birikimi ve tecrübeyi yaşatmak istediklerini belirten Teknik Direktör Yurt, bu amaçla deplasmana maçlara gittiklerini ifade ederek, “Çocuklarımızı tam donanımlı olarak yetiştirmek ve futbolun tüm unsurlarını bu yaşlarda tecrübe ettirmek istiyoruz. Bu amaçla zaman zaman deplasman maçlarına gidiyoruz. Bizim böyle de bir ayrıcalığımız var. Bu kapsamda Ankaragücü, Osmanlıspor, Konyaspor, Antalyaspor ve Eskişehirspor ile müsabaka oynadık. Bunu yaparken de kazanmaktan çok futbolun doğrularını sahaya yansıtabilmek amacında olduk. Zaten bu yaş gruplarında mutlaka kazanmayı hedeflemek çok doğru değil. Önemli olan çocukların doğru futbolu oynaya çalışmaları ve oynadıkları futboldan memnun olup keyfi almaları. Yani maç kazanmak değil futbolcu kazanmak istiyoruz” diye konuştu.
 

İHA

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