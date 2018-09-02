Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 3

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Mensah’ın direkt kaleye şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

9. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Mehmet Ekici’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

12. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani’nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden çıktı.

13. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında arka direkte bulunan Ayew’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Valbuena’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Slimani’nin sol taraftan ceza sahası içene girerek yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kurtardı.

24. dakikada orta sahanın gerisinden Deniz’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Umut Bulut’un ceza sahasına girmeden kaleci Harun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye gitti ve ağlarla buluştu. 1-1

57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ayew’in ceza sahası içine girerek verdiği pasta Slimani’nin şutunda top ağlara gitti. 2-1

61. dakikada Bilal’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Skrtel’in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

69. dakikada Chery’in sağ kanatta uzaktan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

70. dakikada Lopes’in sağ kanatta son çizgiye inerek açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Umut’un kafa vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Şamil’in ceza yayı önünde Elif Elmas’a yaptığı hareket sonrasında hakem Ümit Öztürk Şamil’e kırmızı kart gösterdi. Ümit Öztürk bu pozisyonda VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartına başvurdu.

90+1. dakikada Ayew'in şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Soldado'nun sert vuruşunda Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Harun Tekin x, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xxx, Reyes xx (Mehmet Topal dk. 74 x), Elif Elmas x, Mehmet Ekici x (Frey dk. 67 x), Ayew xx, Valbuena xx (Soldado dk. 74 x), Slimani xxx

Yedekler: Berke, Volkan Demirel, Isla, Yiğithan, Barış, Aatif, Alper

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kana Bıyık xx, Sapunaru xx, Atila Turan xxx, Mensah xxx (Levent dk. 85 ?), Rotman xx, Deniz Türüç xx (Şamil dk. 72 x), Chery xxx (Kravets dk. 90 ?), Bilal xxx, Umut Bulut xxx

Yedekler: Vedat, Muammer, Oğuzhan, Hasan Hüseyin, Mert, Gyan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Ayew (dk. 13), Slimani (dk. 57) (Fenerbahçe), Mensah (dk. 52), Skrtel (dk. 61 k.k), Chery (dk. 69) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Şamil (dk. 82) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ayew, Slimani, Hasan Ali, Elif Elmas (Fenerbahçe), Bilal, Umut (Kayserispor)

