Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdü.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe mücadelelerini 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve futbolcular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi. 

Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışması yapan futbolcular antrenmanın bir sonraki bölümünde 5’e 2 top kapma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi. İdman yapılan çift kale maçla birlikte son buldu. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporFENERBAHÇE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.