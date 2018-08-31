Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe mücadelelerini 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve futbolcular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi.



Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışması yapan futbolcular antrenmanın bir sonraki bölümünde 5’e 2 top kapma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi. İdman yapılan çift kale maçla birlikte son buldu.

