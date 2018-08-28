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Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki hafta Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. 

Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında 1 Eylül Cumartesi günü sahasında Kayserispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla birlikte hazırlıklarına başladı. Göztepe maçından sonra 1 günlük izin yapan sarı-lacivertliler, bugün saat 10.30’da, Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde çalışmalara başladı. Göztepe mücadelesinde forma şansı bulan futbolcular dinlenmeye yönelik çalışmalarla idmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana başladı. İdmanın bir sonraki bölümünde 2 ayrı grup halinde gerçekleşen 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından, dar alanda pas ve yapılan çift kale maçla birlikte antrenman sona erdi. 
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek. 

İHA

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