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Fenerbahçe-Kayserispor maçı hakemleri belli oldu

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan ligin 27. hafta karşılaşmasını Sakarya Bölgesinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında 12 Haziran 2020 Cuma günü İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe -Hes Kablo Kayserispor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4. Hakemi Cihan Aydın.
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçının VAR Hakemi Bahattin Şimşek olurken, AVAR Hakemi ise Erkan Engin yapacak.
 

İHA

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