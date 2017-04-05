Fenerbahçe – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanşında karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Kayserispor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak yarı finalist olmak istiyor.



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe ile Kayserispor maçı yarın (5 Nisan Çarşamba) Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak.

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMAYI KARDEŞLER YÖNETECEK

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken’in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.

SARI LACİVERTLİLER BÜYÜK AVANTAJA SAHİP

Kayseri'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, yarı final için büyük avantaja sahip. Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kardemir Karabükspor'u deplasmanda yenerek moral bulan Fenerbahçe, bu sezon kupaya büyük önem veriyor. Ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u eleyerek yoluna devam etmek istiyor.



Fenerbahçe, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyetlerde bile yarı finale yükselecek. Karşılaşma Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da skor bozulmazsa yarı finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.



Kayserispor'un tur atlaması için ise en az 4 gol ihtiyacı var. Sarı-kırmızılı takım, 4 ve üzeri gol atıp 3 fark yakalarsa yarı finale yükselen takım olacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Fenerbahçe, hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 11.00’da başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.