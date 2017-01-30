Fenerbahçe Kulübü Erciyes’e yatırım yapacak Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri’ye gelen Fenerbahçe'nin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Aziz Yıldırım, kulüp olarak Erciyes’e bir konaklama tesisi yapabileceklerini ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretine kulüp yöneticileri ve Kayseri Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri de katıldı. Aziz Yıldırım, Kayseri'ye yapmak istedikleri Fenerbahçe Evi hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Ali Dağı eteğinde alınan arsa üzerine yapılacak olan sosyal ve spor tesislerinin projesinin hazır olduğunu söyledi. Başkan Mustafa Çelik de insana yatırım konusunda yapılacak her türlü projeye destek vereceklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Aziz Yıldırım ve beraberindekilere Erciyes Kış Turizm Merkezi hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'in tanıtımı için hazırlattığı Yekte klibini de izletti.

Erciyes'le ilgili övgü dolu sözler sarf eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da, "Erciyes'e 60 yataklı orta ölçekli bir tesis yapabiliriz." dedi.

Ziyarette Başkan Çelik, Yıldırım'a el yapımı bir vazo, Yıldırım da Başkan Çelik'e üzerinde adı bulunan ve futbolcular tarafından imzalanmış olan 38 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.