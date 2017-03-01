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FENERBAHÇE’NiN KAYSERiSPOR KORKUSU

Fenerbahçe’nin kupada yarın Kayserispor ile oynayacağı maça verdiği önem, seyahat programına da yansıdı.

FENERBAHÇE’NiN KAYSERiSPOR KORKUSU
Fenerbahçe’nin kupada yarın Kayserispor ile oynayacağı maça verdiği önem, seyahat programına da yansıdı.

Sarı-Lacivertliler normalde Türkiye Kupası deplasmanlarında günü birlik seyahati tercih ediyordu. Ancak Kayserispor'un son haftalardaki çıkışı  bu planlamayı değiştirdi. Fenerbahçe kafilesi, bugün yapacağı son antrenmanın ardından Kayseri'ye gelecek. Sarı- Lacivertliler, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek. Advocaat ve öğrencileri, karşılaşmanın ardından ise İstanbul’a dönecek
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