FENERBAHÇE’NiN KAYSERiSPOR KORKUSU

Fenerbahçe’nin kupada yarın Kayserispor ile oynayacağı maça verdiği önem, seyahat programına da yansıdı.



Sarı-Lacivertliler normalde Türkiye Kupası deplasmanlarında günü birlik seyahati tercih ediyordu. Ancak Kayserispor'un son haftalardaki çıkışı bu planlamayı değiştirdi. Fenerbahçe kafilesi, bugün yapacağı son antrenmanın ardından Kayseri'ye gelecek. Sarı- Lacivertliler, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek. Advocaat ve öğrencileri, karşılaşmanın ardından ise İstanbul’a dönecek