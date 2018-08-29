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Fernando Boldrin, Çaykur Rizespor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kayserispor'dan Fernando Henrique Boldrin'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Fernando Boldrin, Çaykur Rizespor'da

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeni takımı ile idmana çıkmadan önce gazetecilere açıklama yapan Boldrin, Kayserispor'da son zamanlarda oyunda yer bulamadığı için mutsuz olduğunu belirterek, "Mutsuz olduğum için transfer izni istedim. Çaykur Rizespor'un teklifi gelince buraya gelmenin doğru olduğunu düşündüm. Bu sezon transfer düşünüyorduk. Bu nedenle sezon başı maçlarında forma giyemedim. Hocamızla hiçbir problemim olmadı ama her hocanın da kendi seçimleri vardır. Ben de kendi seçimimi yaparak Rize'ye geldim" dedi konuştu. 
Öte yandan yeni takımı ile ilk idmanına çıkan Boldrin’in, yeşil-mavili ekipte 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. 

İHA

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