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FIFA KOKARTLI ESKİ PREMİER LİG HAKEMİ MARK HALSEY AÇIKLADI

Tartışılan pozisyon penaltı değilmiş

FIFA KOKARTLI ESKİ PREMİER LİG HAKEMİ MARK HALSEY AÇIKLADI

FIFA kokartlı eski Premier Lig hakemi Mark Halsey, Kayserispor-Beşiktaş maçında Umut Bulut’un Cenk Tosun’a yaptığı hareketin penaltı olmadığını söyledi. 



FIFA kokartlı eski Premier Lig hakemi Mark Halsey, Türkiye’de  birkaç gündür konuşulan Umut Bulut ile Cenk Tosun arasında yaşanan penaltı pozisyonuna son noktayı koydu. 
Twitter'da Türk bir takipçisinin pozisyonun videosunu gönderip 'Bay Halsey, bu pozisyon penaltı mı?' şeklinde sorduğu soruyu yanıtlayan Halsey, pozisyonun penaltı olmadığını şu sözlerle açıkladı:



"Benim görüşüme göre bu pozisyon penaltı değil. Kırmızı 9(Umut) açık bir şekilde sadece topa bakıyor, Beyaz 23(Cenk) ise arkasından gelip K9 topu uzaklaştıracakken aynı anda araya giriyor."
Her şey antrenman kalitesiyle ilgili



Bu cevabının ardından başka bir takipçisinin 'Bay Halsey kesinlikle Türkiye'ye gelmelisiniz' şeklindeki yorumuna emekli hakem; 'Türkçe yorumları anlamıyorum ama hakemlikte önemli olan hakem eğitiminin ve antrenmanlarının kalitesi' yanıtını verdi.
(haber7)
 

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FifaKokortPremierHAKEMMark HalseyUmut BulutBeşiktaşKayseriCenk Tosun
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