FİKSTÜR BUGÜN ÇEKİLİYOR

Buna göre 2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Ligi fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü (bugün) yapılacak.



TFF Hasan doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Spor Toto 1. Lig Fikstür çekimi ise yarın (10 Temmuz) günü saat 15.30’da aynı salonda yapılacak. 2. Ve 3. Lig fikstür kura çekimleri ise 17 temmuz’da saat 15.30’da yine TPP ‘nin Riva’daki merkezinde yapılacak.

