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FİKSTÜR BUGÜN ÇEKİLİYOR

 Yeni sezon öncesinde fikstür çekilişlerinin tarihi belli oldu.

FİKSTÜR BUGÜN ÇEKİLİYOR

Buna göre  2018-2019  sezonu  Spor Toto Süper Ligi  fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü  (bugün) yapılacak.

TFF  Hasan doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda   saat 15.00’te başlayacak fikstür çekimine TFF  yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri  katılacak. Spor Toto 1. Lig Fikstür çekimi ise yarın (10 Temmuz)  günü saat 15.30’da  aynı salonda yapılacak. 2. Ve 3. Lig fikstür kura çekimleri ise 17 temmuz’da  saat 15.30’da  yine TPP  ‘nin Riva’daki merkezinde yapılacak.
 

İlter SAĞIRSOY

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