Final'in şampiyonu belli oldu

Kayseri Final Okulları tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Final maçında TEMAD’ı 3-0 mağlup eden Hacı Mustafa Gazioğlu İlkokulu şampiyon oldu. Turnuvada TEMAD ikinci, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü dördüncü oldu. Kayseri Final Okulları salonumuzda oynanan maçların ardından dereceye giren takımlar konferans salonunda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Hacı Mustafa Gazioğlu İlkokuluna kupasını Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, ikinci olan TEMAD’a ödülünü Ticaret Mahkemesi Başkanı Ali Bora, üçüncü olan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine ödülünü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici veridi. Dördüncü olan Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü takımı ödülünü Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz’den aldı. Turnuvaya katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye teşekkür plaketini Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Kayseri Final Okulları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Torun verdi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Hacı Mustafa Gazioğlu İlkokulundan Osman Işık’a ödülünü Kayseri Final Okulları Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hakkı Bozdağ verdi. Kayseri Final Okulları Kurumlar arası Voleybol turnuvasında en centilmen takım olan Kızılören Osman Kulaç Ortaokulu ödülünü Bekir Alp’den aldı. Öte yandan turnuvaya katılan takımlar ve görev alan hakemlere plaket verildi.

Ayrıca turnuvaya katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye ise ödüllerini Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Kayseri Final Okuları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Torun verdi.

İHA





