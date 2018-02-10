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Final Okulları voleybol il birinciliği tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Final Okulları Sponsorluğunda düzenlenen 2017 - 2018 sezonu Okullar arası Küçükler Voleybol il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Final Okulları voleybol il birinciliği tamamlandı
Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara küçük kızlarda 37 okuldan 382 sporcu, küçük erkeklerde ise  9 okuldan 107 sporcu katıldı.
Yapılan müsabakalar sonucunda erkeklerde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu 1., Demir Karamancı Ortaokulu 2., Hikmet Kozan Ortaokulu 3. ve Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu  4. oldu. kızlarda ise Demir Karamancı Ortaokulu 1.,  Bilge Kağan Ortaokulu 2., Sema Yazar Ortaokulu 3. ve Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Orta Okulu 4. Oldu.
Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Haber: Fatma Ural
 
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