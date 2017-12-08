Final’den spora destek

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada Final Eğitim Kurumlarının örnek bir davranış sergilediğini belirterek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş’a teşekkür etti.

Eskici “ Okul Sporlarının daha iyi şartlarda yapılması için her branşta sponsorlara ihtiyacımız var. Bu anlamda Final Eğitim Kurumları Türkiye’ye de model olabilecek bir anlaşmaya imza atarak şehrimizde ve ülkemizde okul sporlarında sponsorluk meşalesini yakan ilk kurum olmuştur.

Okul Sporlarındaki amacımız sporcu öğrencilerimizin çalışma alanlarını düzenleyip, daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak, bunun yanı sıra özel okulları da bu işin içerisine dâhil ederek örnek bir çalışma yapmaktır.

Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Karataş bizleri kırmadı ve Türkiye’ye örnek olacak bir anlaşmaya imza attı, şahsında Final ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Final Eğitim Kurumlarının Okul Sporları faaliyetlerinde böyle bir adım atması Türkiye’ye model olacak bir davranıştır. Umarım ve dilerim Kayseri’de atılan bu adım kısa sürede yayılarak hem şehrimizde hem de ülkemizde örnek teşkil eder” diye konuştu.

Final Eğitim Kurumları ile Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü arasında imzalanan bu protokolle Okullar Voleybol Liginin yeni ismi “Kayseri Final Eğitim Kurumları Okullar Voleybol Ligi” oldu.