Finali ‘yenilgi’ ile kapattık

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Kayserispor atağa çıkarken Lopes’e baskı yapan Tsahaba topu kaptı. Bu oyuncunun pası ile hareketlenen Taylan şık hareketler ile ceza sahasına girdi Taylan’ın üç oyuncuyu geçtikten sonra yerden vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Mensah’ın uzun pası ile hareketlenen Chery kaleci ile karşı karşıya kaldı. Chery’ni yerden vurşu direğe çarparak Kravets’in önünde kaldı. Kravets’in ayağı kayınca topu boş kaleye gönderemedi ve Kaleci Sehiç topa hakim oldu.

24. dakikada savunmadan Sapunaru’nun uzun topuna hareketkenen Chery ile topun arasına zamanında giren Sehiç önemli bir atağı sonlandırdı.

27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Chery’n kalecinin soluna vurduğu topu Sehiç şık bir hareketle kornere çeldi.

37. dakikada defansın arkasına attığı topla hareketlenen Emrah’ın bu topuna hareketlenen Kaleci Lung tehlikeyi ayakları ile önledi.

40. dakikada uzun topu iyi kontrol eden Kravets, sol çaprazda Mert’i gördü. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunu Kaleci Şehiç güçlükle çeldi.

43. dakikada kendi sahasında kaptığı topla hareketlenen Taylan ceza sahasına gişrerken müsait pozisyondaki Sunu’yu gördü. Bu oyuncunun yerden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Levent Gülen xx, Sapunaru xx, Kucher xx, Mert xx, Hasan Hüseyin xx, Mensah xx, Chery xx, Deniz Türüç xx, Kravets xx

Yedekler: Muammer, Gyan, Umut, Emre Demir, Nurettin, Varela, Hakan, Adem

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç xx, Tolga xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Leo xx, Taylan xxx, Tshabala xx ,Sunu Eduok xx, Emrah xx, Opseth xx

Yedekler: Hakan, Safa, Samed, Rashad, Kone, Munsy, Serkan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Taylan (dk. 12), Sunu (dk. 43) (BB Erzurumspor)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada gelişen atakta Tshabala’nın pasında topla buluşan Sunu’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Lung topu kornere çeldi.

58. dakikada Chery’nin ortası defanstan dönerken topu önünde bulan Varela’nın sert şutu Sehiç’in kucağında kaldı.

63. dakikada rakip sahadan gelen uzun topu ceza sahası dışında eli ile kesen Kaleci Lung kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72. dakikada sol taraftan Deniz’in kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Gyan’ın sert kafa vuruşu Kaleci Sehiç’te kaldı.

79. dakikada şık hareketler ile ceza sahasına giren Emrah’ın Kaleci Muammer ile karşı karşıya yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada Tshabala’nın yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şutu Muammer parmaklarını ucuyla kornere çeldi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Levent Gülen xx, Sapunaru xx, Kucher xx, Mert x (Varela dk. 46 xx), Hasan Hüseyin xx, Mensah x (Gyan dk. 46 x), Chery xx, Deniz Türüç xx, Kravets x (Muammer dk. 64 xx)

Yedekler: Umut, Emre Demir, Nurettin, Hakan

AdemTeknik Direktör: Hikmet Karaman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç xxx, Tolga xx,Kanstrup xx,Lokman xx, Leo xx, Taylan xxx (Safa dk. 81 x), Tshabala xx, Sunu xxx, Eduok xx (Samed dk. 87 ?), Emrah xx, Opseth x (Serkan Kurtuluş dk. 60 x)

Yedekler: Hakan, Rashad, Kone, Munsy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Taylan (dk. 12), Sunu (dk. 43) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Lung (dk. 63) (İ.M.Kayserispor)

