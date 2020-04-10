Futbol saha komiserleri “Biz bize yeteriz” dedi Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi üyeleri, “Biz bize yeteriz Türkiyem” bağış kampanyasına birer müsabaka ücretini vererek katıldı. Kayseri Şubesi tarafından toplanan bin 400 lira ilgili kampanya hesabına yatırıldı.

10 Nisan 2020 Cuma 11:59