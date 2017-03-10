Futbolda şampiyonlar belli oldu

Argıncık stadında 07 Şubat – 07 Mart 2017 tarihleri arasında yapılan müsabakalara yıldız kızlarda 13 okuldan 208 sporcu, yıldız erkeklerde ise 29 okuldan 464 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda Yıldız Erkeklerde Refika Küçükçalık Orta Okulu, Yıldız Kızlarda ise TOKİ, Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu Şampiyon oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları düzenlenen kupa töreni ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

Müsabakalarda dereceler aşağıdaki gibi gerçekleşti.

Yıldız Erkekler

1 - Refika Küçükçalık Orta Okulu

2 - Beyazşehir İmkb Ortaokulu

3 - Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu

4 - Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu

Yıldız Kızlar

1 - Toki Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu

2 - Milli Eğitim Vakfı Hasan Tahsin Önalp Ortaokulu

3 - Zenger-Güç Ortaokulu

4 - Rauf Denktaş Ortaokulu

Haber: Ramazan KARAKUŞ



