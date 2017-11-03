Futbolun Ekim ayı yıldızları belli oldu

Ekim ayında medyada adından en çok bahsettiren takımlar, sporcular, teknik direktörler ve kulüp yöneticileri belli oldu. MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ekim ayı medya raporu göre, en çok konuşulan futbol takımı Galatasaray, en çok konuşulan futbolcu ise Caner Erkin oldu.Medya raporuna göre, Galatasaray en çok konuşulan takım olurken onu sırasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe izledi. Geçtiğimiz ay sergilediği başarılı performanslarla adından Süper Lig'in en istikrarlı takımı diye bahsettiren Galatasaray, Ekim ayında aynı başarıyı gösteremedi. Büyük derbi maçından beraberlik ile ayrılan sarı kırmızılı takım, Trabzonspor karşısında ise 2-1 mağlup oldu. Tüm bu haberlerle birlikte Galatasaray yazılı basın ve internet medyasında toplamda 54 bin 429 habere konu olarak adından en çok bahsettiren takım oldu.Beşiktaş istediği başarıyı yakalayamıyorSezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, son müsabakalarda aynı performansı sergileyemedi. Ligde 4 hafta üst üste başarı elde edemeyen siyah beyazlı takım, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanı ile ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını Süper Lig’de göstermeyen Beşiktaş, toplamda 53 bin 866 haberde yer alarak listenin 2'nci sırasındaki takım olarak kayda geçti.Fenerbahçe Süper Lig'de 8'inci sıradaTürkiye’nin '1 numaralı derbisi' olarak bilinen Fenerbahçe-Galatasaray maçından her iki takımda golsüz ayrılmıştı. Ardından sarı lacivertli takım, Kayserispor ile karşılaştı ve maç bol gollü bir beraberlikle sona erdi. Süper Lig'in 10'uncu haftasını toplamda aldığı 16 puan ile 8'inci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ay boyunca yazılı basın ve internet medyasında 52 bin 291 haberde yer aldı.Ekim ayında en çok konuşulan kulüp yöneticileriListenin ilk sırasındaki isim olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, açıklamalarıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza hakkında ve siyah beyazlı takım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Orman, hakkında çıkan 5 bin 816 haberle listenin ilk sırasında yer aldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın çok iyi yolda olduğunu söyleyerek, takımın oynadığı son maçlarda sık sık hakemden yana hissedilen sıkıntıları federasyona taşıyacağını açıklamıştı. Özbek, medyada yer alan 5 bin 305 haberle en çok konuşulan ikinci isim oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise takımın Divan Kurulu Toplantısında gözyaşlarını tutamayışı, Fenerbahçe'deki kötü gidişe rağmen teknik direktör Aykut Kocaman'a sahip çıkması gibi başlıklarla toplamda 3 bin 897 haberin konusu oldu.Teknik direktörler eleştirilerden kaçamadıMTM'nin aynı raporuna göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş toplam 12 bin 137 habere konu olarak en çok konuşulan teknik direktör oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının kötü gidişatından sonra eleştirilerin odak noktası olmaktan kaçamadı. Özellikle Kayserispor maçı sonrasında yoğun eleştireler alan Kocaman, 11 bin 288 haberin konusu oldu. Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında yaptığı Eren-Gomis değişikliği ile çok konuşulan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a, yenilgiye rağmen sarı kırmızılı takımın yönetiminden tam destek gelmişti. Aldığı destekle birlikte Tudor, 10 bin 135 haber ile listenin 3'üncü sırasındaki isim oldu.Caner Erkin aldığı ceza ile en çok konuşulan futbolcu olduCaner Erkin, Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin’e hakem Mete Kalkavan’a yaptığı hareketten dolayı 6 maç men cezası ve 43 bin 500 TL para cezası verdi. Hem cezanın boyutu, hem de yaptığı hareketle anılan oyuncu 8 bin 766 haberle Ekim ayında en çok konuşulan futbolcu oldu.Beşiktaş’ın en çok gol atan ismi Cenk Tosun olduSon dönemlerde attığı gollerle adından söz ettin Beşiktaş'ın başarılı oyuncu Cenk Tosun, adını tarihe yazdırmayı başardı. Monaco maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde 5 gole ulaşan siyah beyazlı oyuncu en çok gol atan unvanını aldı. Attığı gollerle ön planda olan Tosun, ay boyunca 8 bin 60 haberde yer alarak en çok konuşulan ikinci isim oldu.Burak Yılmaz 100'üncü resmi maçını oynadıTrabzonspor’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında 100'üncü resmi maçına çıktı. Geçirdiği sakatlık ile bordo mavililerin yüreğini ağzına getiren oyuncu, MTM'nin Ekim ayı raporuna göre 7 bin 428 haberde adından söz ettirerek 3'üncü sıradaki en çok konuşulan isim oldu.