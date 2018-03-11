Futsalda yeni milli takım, yeni heyecan

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeni kurulan 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, ilk hazırlık kampını Erzurum'da yaptı.
Genç milliler, 2018-2019 sezonundan itibaren UEFA'nın resmi organizasyonlarına hazırlanmak ve Futsal Milli Takımı'na oyuncu kazandırmak amacıyla kentte 5 günlük kamp gerçekleştirdi.
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda antrenmanlarını yapan milliler, ilk sınavlarını nisan ve ekimde Moldova ve Hollanda ile hazırlık maçlarında verecek. Milliler, bu maçların ardından ocak ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne katılacak.
19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Kemal Coşkun, TFF Futsal Ligi takımlarında oynayan sporcuları kampa davet ettiklerini söyledi.
Yeni kurulan bir takım olduklarını vurgulayan Coşkun, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Hem bu branş hem de takımımız ülkemizde yeni olduğu için ay-yıldıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz nisan ve ekimde oynayacağımız Moldova ve Hollanda hazırlık maçlarını kazanmak. Ardından da ocak ayında Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakalarına katılacağız. Hem federasyonumuzun hem de Tolunay Kafkas'ın büyük destekleri var. Çocuklar da bunun bilincinde hareket ediyor."
AA