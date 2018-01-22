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Galatasaray Kayseri’ye geldi

Galatasaray kafilesi, yarın oynayacağı Kayserispor karşılaşması için Kayseri’ye geldi.

Galatasaray Kayseri’ye geldi
Akşam saat 21.00’da İstanbul’dan uçak ile yola çıkan Galatasaray kafilesi 22.15’te Kayseri’ye ulaştı. Taraftarlar Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray kafilesi havaalanından çıktığı sırada sarı-kırmızılı taraftarlar takımı meşalelerle karşılayarak sloganlar attı.
Galatasaray kafilesi yarın saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı Kayserispor maçına kadar kalacağı otele geçti.

İHA

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