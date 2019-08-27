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Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray arasında cuma günü oynanacak olan 3. hafta karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor.

Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 20.30’da Galatasaray ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 11.00’de satışa sunulacak. Ligin ilk haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ceza alan Kuzey Alt C,D ve E ile Batı Alt D ve F bloklarındaki kombine bileti olan taraftarlar Galatasaray maçında biletlerini transfer edemeyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bu yerleri 1 maçlığına satışa açacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
 
Kuzey üst Tribün - 50 TL
Doğu Alt Tribün - 80 TL
Doğu Üst Tribün - 60 TL
Batı Üst Tribün - 60 TL
Batı Alt Tribün - 120 TL
Misafir Tribün - 65 TL
 

İHA

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