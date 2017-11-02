Galatasaray O’ndan vazgeçemiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un son olarak Fenerbahçe karşısındaki futbolundan çok etkilendiği genç yeteneğin transferini ısrarla istediği bildirildi. Hırvat teknik adamın, 10 numara tanımına uyan 24 yaşındaki futbolcunun, kanatlardaki etkinliği ve belli bir pozisyonda sabit kalmamasını çok beğendiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin devre arası olmasa bile gelecek sezon bu transfer için Kayseri Yönetimi’nin kapısını çalacağı belirtildi.

Galatasaray’ın yaz döneminde ilgilendiği Deniz Türüç, teklifi kabul etmesine karşın Kayserispor’un istediği 6 milyon euroluk bonservis bedeli transferi engellemişti. Sneijder sonrası büyük umutlarla transfer edilen Belhanda’dan şu ana kadar istediğini alamayan sarı-kırmızılılar, Deniz Türüç ile bu eksiği kapayabileceğini düşünüyor.

(Skorer)

