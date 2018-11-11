Galatasaray Sahadan Galip Ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının ilk 45 dakikası Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Bilal’in sol kanattan içeri gönderdiği pasla topla buluşan Umut, topu istediği gibi kontrol edemeyince meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

18. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlayarak şutu attı. Kaleci Muammer’den dönen topu takip eden Onyekuru meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

38. dakikada Mariano’nun sağ kanattan arka direğe ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Ömer’in sert şutunda kaleci Muammer, ayaklarıyla topun kaleye gitmesini önledi.

44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut, topu ceza sahası dışarısındaki Chery’e kazandırdı. Chery’in sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

45. dakikada ceza sahası dışarısında topla buluşan Chery'nin sert şutunda kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Kayserispor: Muammer x, Lopes xx, Rotman x, Şamil x, Bilal xx, Umut x, Chery x, Sapunaru x, Mensah xx, Kucher x, Atilla xx

Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Varela, Hakan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Galatasaray: Muslera xx, Marianio xx, Maicon xx, Serdar x, Selçuk x, Belhanda x, Sinan xx, Ömer xx, Onyekuru xxx, Ozan xx, Feghouli xx

Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Yunus, Celil, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Onyekuru (dk. 18) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Lopes, Kucher (Kayserispor), Feghouli (Galatasaray)



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Mariano’nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Sinan’ın aşırtma şutunda kaleci Muammer son anda topu çeldi.

63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Umut topu müsait durumdaki arkadaşına atmak istedi ancak Galatasaray defansı araya girdi. Topu önünde bulan Şamil’in sert vuruşunda top kaleci Muslera’dan döndü. Dönen topa müdahale etmek isteyen Mensah ile kaleci Muslera’nın topu kazanma mücadelesinde Muslera sakatlandı.

75. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Selçuk’un savunmanın arkasına attığı topu rakibinden kurtaran Onyekuru, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onyekuru’nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda’nın şutu direğin dibinden auta gitti.

88. dakikada Mariano’nun sağ kanattan ortasına arka direkte gelişine vuran Ömer Bayram, topu ağlara gönderdi. 0-3



Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Kayserispor: Muammer x, Lopes x, Rotman x, Şamil x, Bilal xx, Umut x, Chery x (Varela dk. 61 x), Sapunaru x, Mensah xx (Hakan dk. 86 ?), Kucher x, Atilla x

Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Galatasaray: Muslera xx (İsmail dk. 90 ?), Marianio xx, Maicon xx, Serdar xx, Selçuk xx (Yunus dk. 90 ?), Belhanda xx, Sinan xx, Ömer xx, Onyekuru xxx, Ozan xx, Feghouli xx (Celil dk. 87 ?)

Yedekler: Ahmet, Linnes, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Onyekuru (dk. 18 ve 75), Ömer (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Kucher, Mensah, Sapunaru (Kayserispor), Feghouli, Ozan, Onyekuru (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Lopes (dk. 83) (Kayserispor)

