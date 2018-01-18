Galatasaray’ı yenersek hedefe ulaşmak kolay olur

Gyan, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Kazanırsak ikinci yarıya da iyi başlamış olacağız. Hedeflerle ilgili konuşmak için erken ama Galatasaray’ı yenmek hedeflerimize ulaşmayı kolaylaştırır. Galatasaray gibi bir takımı yenmek güveninizi artırır." dedi.

Sakatlığı nedeniyle ilk yarıda takımına istediği katkıyı yapamadığını söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

"Kayserispor’dan önce de Türkiye’den teklifler aldım. 20’nin üzerinde menajer beni aradı. Beni ikna eden Kayserispor oldu. İlk yarı benim için şanssızdı, ikinci devre için çok sıkı çalışıyorum. Takımımız ilk yarıda çok iyi işler yaptı. İkinci devrede de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok iyi bir teknik direktörümüz, iyi bir taktik anlayışı var. Onun sayesinde çok önemli bir yerdeyiz. Muhteşem bir başkanımız var, geldiğim günden bu yana bana destek oldu. Benim şöyle bir sözüm var, çok kolay kahraman olunabilir ama benim için önemli olan nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğindir. Bazı şeyleri konuşmak için çok erken, nasıl başladığımı değil, nasıl bitirdiğimi görün."

"Üç numara bana ait bir felsefe ile alakalı"

Ganalı yıldız, bir forvet oyuncusu olmasına rağmen 3 numarayı giymesiyle ilgili olarak ise şunları ifade etti:

"Üç numara bana ait bir felsefe ile alakalı, çok özel bir yeri var. Üç numara benim büyük kardeşim Baffour Gyan tarafından verildi, o futbolu bıraktığında milli takıma geçtiğimde 3 numarayı giydim. İkinci sebep, ben Hristiyanım. Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi bulunuyor, 3 bunu da temsil ediyor, ona da çok inanıyorum. Ayrıca ağır bir şey kaldırdığınızda bile hep içinizden 3’e kadar sayarsınız ve o 3’ün size güç verdiğine inanırsınız. Ben de 3’ün bana güç verdiğine inanıyorum. Sunderland’e gidince 3 doluydu, bu nedenle 33 formalı numarayı giydim. O sezon yalnızca 5 maç oynayabildim."

AA

