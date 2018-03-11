GALİBİYETE HASRET KALDIK

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz AGÜ Spor, 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Çukurova Üniversitesi’ne 68-58 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
Sezona iddialı başlayan AGÜ Spor’da ardı ardına yaşanan kayıplar devam ediyor. Ligde son haftalarda galibiyeti unutan kırmızı-beyazlılar Adana deplasmanından da mağlubiyetle döndü. Temsilcimiz zaman zaman üstün oynadığı maçta rakibine 68-58’lik sonuçla mağlup olarak hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.
AGÜ Spor ligdeki en son galibiyetini 15. haftada İstanbul Üniversitesi’ni 69-63’lük skorla mağlup etmişti.
AGÜ Spor 20. hafta sonunda 29 puanla 8. sırada yer aldı.
Haber: Ramazan Karakuş