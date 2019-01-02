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Galibiyeti Arabaşı İle Kutladılar

Kayseri amatör küme takımlarından Argıncıkspor, galibiyeti Arabaşı ziyafeti ile kutladı.

Galibiyeti Arabaşı İle Kutladılar

Kayseri Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele veren Kayseri Argıncıkspor, geride kalan hafta kazandığı Sanayi Esnafspor galibiyetini Arabaşı yemeği ile kutladı. 23 puanla ligde 3. sırada bulunan Argıncıkspor, Sanayi Esnafspor ile oynadığı kritik mücadeleyi 2-0'lık sonuçla kazandı.

Kulüp binasında galibiyetin coşkusunu yaşayan futbolcular, tepsi tepsi hazırlanan Arabaşı yemeğini keyifle yerken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Argıncıkspor kaptanları Serhat Özdemir ile Osman Kuş, "Soğuk kış gününde galibiyeti sıcak ortamda Arabaşı yemeği ile kutladık" mesajı yayınladılar.

İHA

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