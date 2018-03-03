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"Geldiğim günden beri en kötü oyunumuzdu"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Bursaspor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Kayserispor’a geldiğim ilk günden beri en kötü oyunumuzun olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Geldiğim günden beri en kötü oyunumuzdu"
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "İki takım da çok kötü oynadı. Zayıf maç geçti. Lig kalitesinde olmadı. Ritim, tempo yoktu. Arkadaşlarım 38 puanla bu ligin bittiğini zannettiler herhalde. Hiçbir şeyin bittiği yok. Ben daha fazla yukarıda kalmak istiyorum. Kayserispor’a geldiğim ilk günden beri en kötü oyunumuzun olduğunu söyleyebilirim” dedi. 

İHA

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