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"Geleceğin Karakartalları" sahada

Vodafone ve Beşiktaş ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital scouting projesi "Geleceğin KaraKartalı" kapsamında dikkat çeken 4 çocuk, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde devre arasında sahaya çıkarak hünerlerini sergiledi.

"Geleceğin Karakartalları" sahada

5 Şubat 2018 – Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone ve Beşiktaş'ın Türk futbolunun geleceğine katkı sağlamak üzere başlattığı "Geleceğin KaraKartalı" projesi meyvelerini vermeye başladı. Dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi "Geleceğin KaraKartalı" kapsamında, videolardaki performanslarıyla dikkat çeken 4 çocuk Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde devre arasında sahaya çıkarak hünerlerini sergiledi. "Geleceğin KaraKartalı" olmaya aday Keremcem Ağtepe, Sametcan Gömülü, Bartu Taşkın ve Mert Ünlü, taraftardan tam not aldı.

Vodafone ve Beşiktaş JK tarafından futbolda altyapı ihtiyacından hareketle geliştirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesine video yüklemek için Vodafone'lu,video oylamak için ise Vodafone KaraKartallı olmak gerekiyor. Aboneler, "Vodafone Yanımda" şifresi ile sisteme girerek video yükleme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Proje, Haziran ayında Vodafone Park'ta yapılacak final etkinliğiyle son bulacak. Finalde yapılacak seçmelerle en az 3 çocuk Beşiktaş'ın altyapısına girme fırsatı yakalayacak.




Kurum haber

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