“Geleceğin Spor Yöneticileri Ve Rekreasyoncuları

Proje ile Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulunda Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin, eğitim-öğretim programlarında yer alan konuları uygulama içinde görmeleri, mesleklerine daha iyi hazırlanmaları, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve yöneticilik, rekreasyonculuk ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları gerçek bir iş ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmaları, amaçlanıyor.



Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü öğrencileri haftada 4 saat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü birimlerinde eğitim görecekler. Toplam 168 saat eğitim görecek olan öğrenciler aldıkları eğitimler sonunda iş hayatına deneyim kazanmış olacaklar.

Eğitim alacak öğrencilerle İl Müdürü Eskici, Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezinde buluşarak öğrencilerle sohbet etti. İl Müdürü Eskici, öğrencilere yaptığı konuşmasında “Bu önemli projenin sizlere çok faydalı olacağını iş hayatına başladığınızda bu proje sayesinde iyi bir iş deneyimine sahip olacaksınız diyerek, öğrencilere okul hayatında ve iş hayatında başarılar dilerim ” dedi.

Haber: Ufuk ÇAMDAL

