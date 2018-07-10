Geleneksel ikinci trap yarışması yapıldı

Barsama Bölgesi'nde bulunan atış alanında yapılan yarışmalar için atış alanı günler öncesinden hazırlandı. Organizasyona Kocasinan Belediyesi çadır, şemsiye ile destek verdi. Yarışmalara 500'ü aşkın avcı ve atıcı katılırken, Profesyonel Trap, Amatör Trap, Uçkun KeklikAtışı, Tek Kurşun Sabit Hedef ve Tek Kurşun Şişe Atışı kategorilerinde yarışma yapıldı.



Kategorilerinde birinci olanlara otomatik tüfek, ikinci olanlara 1 koli av fişeği, üçüncü olanlara ise havalı tüfek hediye edildi.



Yarışmaya Kayseri ve ilçelerinin yanı sıra Karaman, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Malatya ve Adana illerinden de yarışmacılar katıldı. Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık derneği Başkanı Kemal Çelik, bu yıl ikincisini yaptıkları trap yarışmasına ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Çelik, ''Günler öncesinden hazırlıklarına başladığımız etkinliğin kazasız belasız huzurlu bir şekilde sona ermesi bizleri sevindirdi.Sonuçta ateşli silahlarla yapılan bir organizasyonda bizim için en önemli konu buydu. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Öte yandan, Dernek Başkanı Kemal Çelik yarışmalarda derneklerinden Turgay Özüberk'in Tek Kurşun kategorisinde ikinci yine Mustafa Kuzey'in Şişe atışında ikinci ve Halil Canlı'nın amatör trap atışında üçüncü olduğunun altını çizdi.

