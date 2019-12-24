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Genç futbolcu kansere yenildi

Kayserili genç futbolcu Hasan Dinçer kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.

Genç futbolcu kansere yenildi
Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor Kulübünde forma giyen Hasan Dinçer yakalandığı kansere yenik düştü.
2000 doğumlu olan ve yeni sezonda oynamak için sabırsızlanan orta saha futbolcusu, futbola ve hayata erken veda etti. 1,5 yıldır tedavi gören Hasan Dinçer, ilik kanseri hastalığından kurtulamadı ve hayatını kaybetti.
Genç futbolcu Hasan Dinçer’in cenazesi bugün Hunat Cami'nde kılınacak olan öğle namazının ardından toprağa verilecek. 

İHA

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Hasan DinçerKANSERVefatKayseri Şekerspor Kulübü
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