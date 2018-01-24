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Genç güreşçiler mindere çıktı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 – 2018 sezonu Okullar Arası Genç Erkekler (B) Güreş İl Birinciliği tamamlandı.

Genç güreşçiler mindere çıktı
Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara serbest stilde 75, greko-romen stilde ise 25 sporcu katıldı.
Kıran kırana geçen müsabakalarda genç güreşçiler Okullar Arası İl Birinciliği için mücadele etti.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; turnuva sonucunda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Ufuk Çamdal
 
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