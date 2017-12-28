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Genç pehlivanlar mindere çıktı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Heyet-i Temsiliye Kupası Yıldız Erkekler Greko – Romen Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Genç pehlivanlar mindere çıktı
Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar oldukça yoğun katılımla gerçekleşti. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda 1. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (75 puan) 2. Denge Spor Kulübü (47 puan) ve 3. Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi(34 puan) oldu.    
Sıkletlerinde birinci olan sporcular ise 50kg Özkan Yağmur, 54kg Furkan Şahingöz, 58Kg Serhat Sarıboğa, 63 Kg Yaman Tutar, 69Kg Alican Yörük, 69Kg Alican Yörük, 76Kg Ömer Sefa Topçu, 85Kg Mustafa Kılıç, 100Kg Mehmet Ali Delibaş, 120Kg İbrahim Karaaslan.
Müsabakalar sonucunda derece giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
 
 
 
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