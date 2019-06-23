Genç sporcular en iyi hamleyi yapmak için ter döktü

Kadir Has stadı Doğu Loca kısmında başlayan satranç müsabakalarının ilk hamlesini Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yaptı. 6 kategoride 220 sporcunun katıldığı turnuva 2 gün sürecek ve genç sporcular en iyi hamleleri yaparak rakiplerini elemek için ter dökecek.







Turnuva hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “İlk defa böyle geniş bir alanda satranç müsabakası başlamış oldu. Daha önce Ferdi Sporlar Merkezi’nde yapıyorduk. Memduh başkanımızın talimatıyla Spor AŞ gerekli çalışmaları yaparak bu bölümü açtı. Burada da güzel müsabakalar oluyor, çocuklarımızda mutlu. 300’e yakın sporcumuz var, kıyasıya mücadele ediyorlar. Biz inanıyoruz ki, kazanan dostluk olacak. Sporcularımız bu mekanlarda daha iyi turnuvalar ve daha iyi müsabakalar yaparak şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklar” dedi.





