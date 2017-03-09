Gençler yetenek taramasından geçiriliyor

İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı yaptığı açıklamada, 264 okulda 12 uzmanın, 14 farklı test uygulandığını belirterek, "Keşfedilen en nitelikli, en başarılı ve sportif yetenekleri en üst noktada olan gençlerimizi okullarından alarak ilgi duydukların spor alanında kendilerine gelişme fırsatı oluşturarak onları olimpiyatlara hazırlamayı hedefliyoruz." dedi.



Elmalı, projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

AA

