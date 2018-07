 “Gençleri internet ve sosyal medyadan uzaklaştırmak istiyoruz”

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 43 hakemin katılımıyla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanlığı tarafından Kayseri’de ilk defa ‘Atlı Okçuluk Hakem Gelişim Semineri’ düzenlendi.



Bir otelde düzenlenen seminerde konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Levent Talha Suluoğlu, başkanlığın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Amaçlarının gençlere ulaşıp onları internetten ve sosyal medyadan uzak tutmak olduklarını kaydeden Suluoğlu, “Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanlığı olarak Kayseri’de yaklaşık 45 katılımcı ile hakem semineri için buradayız. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2017 dönemi itibariyle hem atlı okçulukta hem de diğer 7 branşında da çok iyi şekilde bir ivmeyle gerek geleneksel sporlarımızın gençler seviyesine indirilmesinde gerekse ferdi katılımcılarında kulüpleşme ilgili olarak kurumsallaşmaya teşvik ettiği bir dönemdeyiz. 2017 yılında toplamda lisanslı sporcu sayımız 450 iken şuanda 700’e yakın 8 branşta lisanslı aktif sporcumuz görünüyor. Atlı okçuluk daha önceki yıllarda çok az müsabaka yapılırken şuanda yılda 6 olmak üzere resmi müsabakalarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 160 sporcumuz bu yarışmalara katıldı. Bu yıl 220’ye yakın sporcumuz var. Bu bizler için çok güzel bir şey. Bizim en büyük hedefimiz gençlere ulaşıp gençleri internetten ve sosyal medyadan uzaklaştırıp kültürleri ve kültürel değerleri ile buluşturmaya çalışıyoruz. Zaten geleneksel spor dallarımızın en büyük hedefi geçmişin ihtişamını geleceğe taşımaktır” ifadelerini kullandı.