“Gençlik Haftası” başladı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında çeşitli faaliyetler ile gerçekleştirilecek olan Gençlik Haftası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Gençlik Haftası faaliyetleri, Kayseri Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15 - 19 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Gençlik Haftası etkinliklerinde sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek olup, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni cumartesi günü 10:30’da Atatürk Spor Kompleksi Dış Sahasında yapılacak.

Kayseri Gündem





