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Gençlik Merkezi Hamurcu’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Merkezim Her Yerde” projesi hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında Kayseri Gençlik Merkezi, Hamurcu Köyüne konuk oldu.

Gençlik Merkezi Hamurcu’da

Yürekleri büyük bedenleri küçük 40 öğrenci, çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Dart, Langırt, Okçuluk, Penaltı atışları gibi sportif faaliyetlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir başka proje Kitap Okuma Halkaları ile kitap okumanın keyfine vardılar.
Unutulmaz bir gün geçirmelerine katkı sağlayan Gençlik Merkezi Gönüllüleri, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular. Öğrenciler, geçirdikleri bu güzel gün için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Haber: M. Furkan Şahin
 
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