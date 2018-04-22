Gençlik Merkezi Hamurcu’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Merkezim Her Yerde” projesi hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında Kayseri Gençlik Merkezi, Hamurcu Köyüne konuk oldu.

22 Nisan 2018 Pazar 15:17