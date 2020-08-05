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Genel kurul ertelendi

Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu’nun 8 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan Genel Kurulu toplantısı ertelendi. Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı, Bakanlık makamının 24.07.2020 tarihli olurları ile dernek genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılmak üzere ertelenmiştir” denildi.

Genel kurul ertelendi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı, Bakanlığı’nın Dernek genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılmak üzere ertelendiği hatırlatıldı. Açıklamada; "Buna rağmen Kayseri Valiliğimizin olurları ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğüne Federasyonumuz genel kurulunun planlanan tarih olan 08 Ağustos 2020 tarihinde yapabilmemiz için gerekli iznin verilmesi hususunda müracaatta bulunduk. Pandemi nedeniyle genel kurulun yapılamayacağı tarafımıza bildirildi. Pandemi ile ilgili şartlar düzeldiği takdirde genel kurulumuzu Kasım ayı içerisinde yapabileceğimizi, genel kurul tarihine kadar Federasyonumuz tüm kurulları ile birlikte görevinin başında olup Kayseri Amatör Spor Kulüplerinin hizmetine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
 

İHA

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