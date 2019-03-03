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Gizem Elmaağaçlı Avrupa Şampiyonu oldu

Samsun'da gerçekleşen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde milli sporcu Gizem Elmaağaçlı altın madalya kazandı.

Gizem Elmaağaçlı Avrupa Şampiyonu oldu

Samsun'da devam eden 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasında, makaralı yay kadınlar kategorisinde Gizem Elmaağaçlı, altın madalya elde ederek, büyük başarıya imza. Altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Gizem Elmaağaçlı Kayseri’de büyük sevinç yaşattı. Final maçında Rus rakibi Alexandra Savenko’yu yenerek mutlu sona ulaşan Gizem Elmaağaçlı büyük sevinç yaşadı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptığı açıklamada, “ Bir başarı hikâyesi ve bir gurur tablosu daha. Spor AŞ’miz bünyesindeki sporcumuz Gizem Elmaağaçlı, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasında Rus rakibi Alexandra Savenko’yu yenerek Avrupa Şampiyonluğunu göğüslemiştir. Tebrik ediyorum. Şimdiye kadar şehrimize birçok madalya kazandıran bu iki başarılı milli sporcumuzu ve takımlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kayseri olarak onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

İHA

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